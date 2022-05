Ucraina, telefonata Xi-Macron: «La Cina sostiene i negoziati tra Kiev e Mosca»

Il presidente francese e quello cinese hanno parlato della guerra in Ucraina in un colloquio tenutosi oggi

Il presidente cinese Xi Jinping e quello francese Emmanuel Macron hanno avuto una telefonata sulla guerra in Ucraina. Secondo quanto si apprende dai media cinesi, Pechino avrebbe sostenuto che «tutte le parti interessate dovrebbero sostenere la Russia e l’Ucraina per ripristinare la pace attraverso i negoziati». Secondo il network statale Cctv, Xi ha sottolineato che la Cina «ha promosso colloqui di pace a modo suo e supporta i Paesi europei nel prendere in mano la sicurezza dell’Europa. Dobbiamo essere particolarmente vigili sui confronti tra gruppi, che rappresenteranno una minaccia più grande e più duratura per la sicurezza e la stabilità globali».

