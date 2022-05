I filo-russi di Cherson evitano il referendum per l’addio a Kiev: «Chiediamo a Putin l’annessione diretta alla Russia»

«Il governo della regione meridionale di Cherson chiederà al presidente russo Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa». Ad annunciarlo in conferenza stampa è il vice capo dell’amministrazione Kirill Stremousov citato dall’agenzia di stampa russa Tass. Una notizia che potrebbe rivelarsi cruciale soprattutto per i risvolti dei negoziati tra Russia e Ucraina. «Se la Russia dovesse annunciare uno pseudo-referendum nelle pseudo-repubbliche, (tra cui anche Cherson ndr.) l’Ucraina non prenderà parte ad alcun processo negoziale», aveva dichiarato il presidente ucraino Zelensky lo scorso 23 aprile. «Un referendum nelle regioni parzialmente occupate di Cherson e Zaporizhzhia non sarebbe utile per una soluzione diplomatica, sarebbe un passo decisamente sbagliato, testimonierebbe che tutto quanto successo prima sarebbe stato una finzione e un teatrino politico, con pessimi attori», aveva continuato in conferenza stampa.

«Salteremo anche il referendum»

Nelle ultime ore l’annuncio è arrivato direttamente dalla regione a Sud dell’Ucraina, esortando Mosca addirittura a bypassare la modalità del referendum e scegliendo per un’annessione diretta. «Il referendum che si è svolto in Crimea in modo assolutamente legale non è stato riconosciuto

dalla comunità mondiale, che ha fatto di tutto per non riconoscere la Russia come membro a pieno titolo della comunità globale», ha spiegato il vice capo dell’amministrazione militare e civile della regione Kirill Stremousov. «Pertanto, questo sarà un unico decreto basato sull’appello della leadership della regione di Cherson al Presidente russo Vladimir Putin».

«Presto una banca russa nella regione»

Durante la conferenza stampa, Stremuosov ha fatto anche sapere che le autorità della regione stiano negoziando per l’apertura di una banca russa. «Dobbiamo passare completamente al rublo. Nelle prossime settimane potrebbe essere aperta una banca nella regione di Cherson», ha dichiarato.

Leggi anche: