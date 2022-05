Ucraina, in salita la ripresa dei colloqui. Putin a Scholz: «Lo stallo nei negoziati è colpa di Kiev»

Secondo quanto riferito dal Cremlino, il presidente Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno avuto una conversazione telefonica per parlare dell’attuale situazione in Ucraina. Tra i temi principali affrontati l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol e i negoziati. Le fonti del Cremlino riportate dall’agenzia di stampa russa Tass riferiscono di come il presidente russo abbia affrontato l’argomento delle trattative, addossando piena responsabilità a Kiev sull’interruzione dei dialoghi: «Le discussioni tra Russia e Ucraina sono state bloccate da Kiev». Nella conversazione con il cancelliere, Putin ha poi denunciato «le pesanti violazioni di diritto internazionale da parte dei neo-nazisti ucraini». La telefonata si è concentrata anche sugli aspetti umanitari della situazione in Ucraina. «Vladimir Putin ha delineato in dettaglio la logica e i compiti principali dell’operazione militare speciale per proteggere le repubbliche popolari del Donbass, parlando delle misure che vengono adottate per garantire la sicurezza dei civili», spiega la nota riportata da Tass. La discussione, svolta su iniziativa della parte tedesca, è terminata con l’accordo tra i due di continuare la discussione le discussioni sull’Ucraina «attraverso vari canali».

«Nessun progresso per un incontro Putin-Zelensky»

Intanto sempre dal Cremlino arrivano notizie poco incoraggianti su una possibile ripresa delle trattative. «Non c’è alcun progresso nella stesura di un possibile documento che Putin e Zelensky possano firmare», ha detto il portavoce Dmtri Peskov, sempre citato dall’agenzia di stampa russa. «La Russia non è contraria all’incontro tra i due presidenti ma è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione. Le nostre condizioni sono ben note. Sono state chiaramente formulate su carta e consegnate alla parte ucraina. Nessuna risposta». Ieri Zelensky aveva detto: «Io sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum».

Leggi anche: