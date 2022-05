Draghi in Senato: «Lavorare al cessate il fuoco, ma sarà Kiev a decidere quale pace accettare»

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si presenta in Senato per parlare della guerra in Ucraina e dell’invio di armi da parte dell’Italia. E’ una informativa senza voto finale, anche se dopo l’intervento di Draghi è già previsto un breve dibattito. Poco prima che iniziasse a parlare il presidente del Consiglio, è stata sconvocata la commissione Esteri, casus belli di ieri nella maggioranza, rinviata al 24 maggio. Il premier ha detto subito che si tratta di una informativa a tutto campo, dalla situazione militare a quella umanitaria, alimentare ed energetica: «La guerra è giunta al suo 85esimo giorno, ma la speranza da parte dell’Esercito russo di conquistare il paese si è scontrata con la convinta resistenza da parte dell’Ucraina. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto, le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv e riescono ad evitare l’occupazione di Donetsk». A questo si sommano il numero di vittime in continua crescita, come pure quello degli sfollati: «Sono stati individuati 9mila corpi a Mariupol e sono state rintracciate fosse comuni nei dintorni di Kiev. Il numero di sfollati interni è arrivato a 7,7 milioni di persone, circa 6 milioni, soprattutto donne e minori, hanno lasciato l’Ucraina per andare in paesi vicini, quasi un cittadino su 3 ha lasciato la propria casa».

Ma l’emergenza, aggiunge, il premier, può diventare mondiale soprattutto per le conseguenze della mancanza del grano, di cui Russia e Ucraina sono produttori fondamentali per molti paesi: «Il rischio è che la crisi umanitaria diventi anche alimentare, Russia e Ucraina sono responsabili del 25% delle forniture di grano nel mondo e 26 paesi dipendono da loro». Anche per questo motivo, dice Draghi, è indispensabile un rapido cessate il fuoco: «Per impedire che la situazione umanitaria si aggravi dobbiamo raggiungere rapidamente un cessate il fuoco, è la posizione italiana ed europea che ho espresso anche al presidente Biden. La nostra posizione è ancorata nell’area atlantica e dell’Unione europea».

Il lavoro per la pace

Chiaro il riferimento alle polemiche interne al nostro paese, quando il premier ha parlato di quale potrà essere la strada per la pace: «E’ importante mantenere un canale di dialogo aperto con la Russia, ma dovrà essere l’Ucraina a stabilire che tipo di pace voglia». E a proposito delle armi inviate a Kiev, tema di polemica soprattutto da parte di Lega e Movimento cinque stelle: «Se oggi è possibile discutere di pace e di dialogo è perché l’Ucraina ha potuto difendersi. Il governo ha sempre riferito sulle forniture militari al Copasir, agendo in linea con le indicazioni date dal parlamento. Ringrazio la maggioranza e la principale forza di opposizione per il sostegno dato in questa crisi, il governo intende continuare a muoversi nel solco della risoluzione approvata e a tenere alta la pressione sulla Russia, anche attraverso sanzioni». Fermo l’appoggio all’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato: «L’ho confermato anche ieri durante il mio incontro con la premier finlandese Marin».

Energia ed emergenza alimentare

Poi il tema delle forniture energetiche: «Il nostro obiettivo è incrementare non solo le forniture di gas naturale, ma anche investire sulla produzione di rinnovabili. L’energia rinnovabile è l’unica strada per affrancarci dalle importazioni di combustibili fossili e rendere lo sviluppo davvero sostenibile – ha detto Draghi – Potremo essere indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024, ma i primi effetti si vedranno già nell’autunno di quest’anno. Abbiamo stanziato 30 miliardi di euro solo per quest’anno, per far fronte all’emergenza energetica, concentrandoci sulle famiglie delle fasce economiche più deboli e sulle imprese a grande consumo energetico». Ma la preoccupazione italiana, aggiunge Draghi, riguarda anche l’uscita del grano dai porti ucraini: «Se i porti sono stati minati dall’Ucraina è importante che ora vengono sminati per evitare una emergenza umanitaria».

