Regno Unito, 34enne italiano trovato morto in un parco a Sheffield: la polizia indaga per omicidio

Il corpo senza vita di Carlo Giannini, 34enne originario di Mesagne (Brindisi), è stato trovato senza vita nella mattinata di ieri, 12 maggio, a Manor Fields Park a Sheffield, nel Regno Unito. Sul caso indaga la South Yorkshire Police che, in una nota ufficiale, ha annunciato di aver aperto un’inchiesta per omicidio. Gli agenti inglesi sono alla ricerca anche di testimoni che possano contribuire a far luce sul caso. Il 34enne aveva lasciato la città natia diversi anni fa, per cercare lavoro all’estero. Dopo due anni trascorsi in Germania come pizzaiolo, Giannini si era recentemente trasferito nel Regno Unito. La famiglia, residente a Mesagne, è stata avvisata dalle autorità inglesi ed è in contatto con il consolato italiano. Non è escluso che nelle prossime ore i genitori della vittima si rechino a Sheffield.

