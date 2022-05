Milano, due donne prese a martellate per strada: una di loro è ricoverata in codice rosso

Due donne di 28 e 38 anni sono state aggredite a Garbagnate Milanese mentre erano per strada. A farlo è stata una italiana di 29 anni. Da quanto si apprende, avrebbe utilizzato uno di quei martelli frangivetri di emergenza che si trovano sui mezzi pubblici. La 38enne è stata colpita alla testa ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Niguarda” di Milano. Attualmente non è in pericolo di vita. La 28enne invece è stata ferita in modo meno grave ed è stata medicata in codice verde all’ospedale di Garbagnate. L’aggressione è avvenuta nell’area davanti la stazione ferroviaria. Residente a Legnano e tossicodipendente, la 29enne era già stata in cura presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Avrebbe aggredito le passanti senza motivazione apparente. La donna è stata ora portata in ospedale per accertamenti.

