Si apre uno spiraglio per l’evacuazione degli ultimi feriti rimasti nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo l’annuncio del ministero della Difesa russo su un accordo di tregua raggiunto con Kiev secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. Sui negoziati in corso si era espresso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel videomessaggio diffuso ieri 15 marzo aveva parlato di «trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol e da Azovstal». Un corridoio umanitario sarebbe stato già attivato per i soldati feriti nell’acciaieria. Secondo media locali, all’esterno sarebbe già pronto i pullman che trasporteranno oltre 51 feriti, per lo più del battaglione Azov, che saranno portati prima in ospedale e poi in prigione dalle truppe dei separatisti di Donetsk.

L’annuncio del Cremlino arriva mentre a Kiev resta lo scetticismo dei più stretti collaboratori del governo sulle aperture russe. In particolare il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Vadym Denysenko citato da Ukrinform: «Qui è tutto chiaro su Azovstal. Sfortunatamente, l’unico compito delle truppe russe è quello di catturare l’acciaieria. Non ci sono altre modalità nonostante tutti gli sforzi, del presidente Zelensky, di tutta la nostra diplomazia e dei parenti di coloro che sono attualmente dentro l’impianto siderurgico, purtroppo questa è una decisione personale di Putin».

Il giallo sui soldati ucraini arresi

Poche ore prima dell’annuncio del Cremlino, il comandante di un’unità delle forze interne dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Alexander Khodakovsky, aveva annunciato le prime rese dei soldati asserragliati nell’acciaieria con «dieci militari che portavano bandiere bianche sono usciti da un tunnel». Una circostanza però smentita dal consigliere del sindaco di Mariiupol, Petro Andryushchenko, che aveva bollato invece ribadito come i bombardamenti russi fossero diventati più intensi sull’impianto.

