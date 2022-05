California, spari in una chiesa. Le autorità locali: «Un morto e quattro feriti»

Dopo Buffalo, un’altra sparatoria negli Stati Uniti. Dalle prime informazioni diffuse dai media statunitensi una persone avrebbe fatto fuoco in una chiesa di Laguna Woods, cittadina da 16 mila abitanti che si trova nella contea Orange County in California. Le autorità locali hanno diffuso un primo bilancio: una persona sarebbe morta al momento, quattro sarebbero ferite in modo grave e una invece avrebbe ferite lievi. Al momento ci sarebbe almeno una vittima confermata Non si conosce ancora nulla delle dinamiche della sparatoria e nemmeno del movente, al momento però ci sarebbe già una persona fermata: «Abbiamo arrestato una persona e abbiamo recuperato un’arma».

