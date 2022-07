La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: «Quanto contano le dimissioni di Boris Johnson?» – Il video

Terza puntata della videorubrica La nota sul mondo che cambia in cui il direttore di Domino, Dario Fabbri, mette a disposizione delle lettrici e dei lettori di Open le sue competenze in ambito storico e politico per analizzare i fatti geopolitici più rilevanti della settimana.

Il terzo episodio

Nella terza puntata, Fabbri analizza le dimissioni del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Quanto contano davvero? E come stabilirlo? Di questa vicenda è soprattutto la politica estera del Paese a riguardarci da vicino. Ma, spiega in questo episodio il direttore di Domino, resterà sostanzialmente invariata. Forse con narrazioni e dialettiche diverse, ma il Regno Unito continuerà a mantenere la medesima posizione ai principali dossier strategici. Al di là del leader che sostituirà Johnson, il Paese non farà passi indietro sul fronte della Brexit, vorrà rivedere il protocollo nord-irlandese, resterà vicino all’Ucraina nella guerra in corso e con atteggiamenti anti russi. I dettagli affrontati in meno di 3 minuti sul sito di Open.

Leggi anche: