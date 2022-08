La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: le tensioni tra Cina e Taiwan, come ci siamo arrivati e cosa c’entra la guerra in Ucraina – Il video

Settimana puntata de La nota sul mondo che cambia, la videorubrica di Dario Fabbri, il direttore di Domino che ogni settimana si dedica ad analizzare per Open la notizia geopolitica più rilevante. La visita a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti americana, Nancy Pelosi, ha scatenato nuove tensioni intorno all’isola. Dopo l’incontro, la Cina ha dato il via a imponenti esercitazioni militari nelle acque circostanti Taiwan. Ma come si è arrivati a questa situazione? «C’entra la guerra in Ucraina», spiega Fabbri. «Gli Stati Uniti hanno risposto all’aggressione russa a Kiev solo indirettamente o comunque ai limiti della guerra per procura». Pechino non intende mollare la presa e ha annunciato che Taiwan dovrà tornare alla madrepatria entro il 2049 «con le buone o con la guerra». Per gli Usa si tratta invece di una linea rossa da non oltrepassare. Ma perché Nancy Pelosi è andata proprio in questi giorni a Taipei? Lo spiega Fabbri in questo episodio e sulle pagine di Domino.

