Paulo Dybala va alla Roma: nella notte l’argentino accetta l’offerta dei giallorossi

Il giocatore Paulo Dybala ha scelto la Roma L’attaccante argentino ha accettato nella notte l’offerta del club giallorosso. L’attaccante sudamericano, che si era svincolato dalla Juventus lo scorso giugno, firmerà un triennale da 4,5 milioni di euro l’anno più 1,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Secondo i racconti è stata la telefonata di Mourinho a fargli capire che su di lui in giallorosso potrebbe essere costruito un progetto ambizioso. Così la proposta fatta, in conference call, dalla dirigenza romanista ai suoi rappresentanti è stata di avere la centralità nel progetto tecnico di Mourinho. A spianare la strada c’è anche il fatto che i rappresentanti del calciatore, Jorge Antun e Carlos Novel, avrebbero dimezzato la richiesta sulle commissioni, passando da dieci a cinque. L’agenzia di stampa Ansa scrive che Dybala è già in volo per il Portogallo, dove si unirà ai giallorossi in ritiro. Sia Dan che Ryan Friedkin sono entrambi sull’aereo che sta portando l’argentino. La firma dell’asso argentino ex Juve arriverà tra stasera e domani: ieri la call a 3 tra Dybala e padre e figlio Friedkin che è stata cruciale per convincere il giocatore a vestire la maglia giallorossa.

