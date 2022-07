Sparatoria a Parigi contro i clienti di un bar: un morto e quattro feriti – Il video

A Parigi un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nell’XI arrondissement. Altre quattro persone sono state ferite da due uomini che sono scesi da un’automobile verso le 21,30 in rue Popincourt e hanno cominciato a sparare contro i clienti seduti al tavolino di un bar. Uno dei due assalitori è stato arrestato, un secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le 4 persone ferite non sono in pericolo di vita. Secondo quanto reso noto dalla polizia hanno riportato soltanto ferite leggere. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che non siano state raggiunte da colpi d’arma da fuoco.

Ma sarà l’inchiesta a spiegare più nel dettagli cosa è realmente accaduto stasera per le strade della Ville Lumiere. La pista privilegiata sarebbe quella del regolamento di conti. L’indagine è stata affidata al secondo distretto della polizia giudiziaria di Parigi. Intanto, nel quartiere già duramente colpito dai tragici attentati del 13 novembre 2015, la situazione è rimasta tranquilla, con tante persone sedute ai tavolini dei bar fino a tarda sera. Stando al mini-sindaco dell’undicesimo arrondissement, François Vauglin, la sparatoria è scoppiata in uno shisha bar. «I clienti hanno bloccato uno dei due assalitori», ha aggiunto in un tweet.

