La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: Cosa c’è dietro le epurazioni di Zelensky? – Il video

Quinta puntata de La nota sul mondo che cambia, la videorubrica di Dario Fabbri, il direttore di Domino che ogni settimana analizza per Open la notizia geopolitica più rilevante. In questo episodio Fabbri si dedica al fenomeno delle epurazioni di personaggi di peso dell’entourage del presidente ucraino Zelensky: dal capo dei servizi segreti Ivan Bakanov alla procuratrice generale Irina Venediktova fino alla commissaria per i diritti umani Ludmila Denisova. Qual è il segnale politico che si nasconde dietro la volontà del presidente di fare fuori personaggi chiave del sistema politico da lui costruito? E che impatto hanno queste epurazioni sul conflitto in corso? A queste e altre domande risponde il direttore di Domino nel video in alto.

