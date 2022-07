Conto business o tutto assieme? Meglio dividere: un conto per le spese personali e uno per quelle professionali – Money Date Ep. 6

Quando si è giovani, si fa fatica a capire come gestire i propri soldi. Spesso ci si fa prendere dall’entusiasmo dei primi stipendi ed è molto facile arrivare a fine mese senza aver messo nulla da parte, avendo l’illusione che il risparmio sia una cosa che verrà più avanti. Non solo, gestire il denaro significa imparare a pagare le tasse, compilare la dichiarazione dei redditi, capire quali sono i momenti migliori per fare determinati acquisti, fare investimenti oculati, senza giocarsi tutti i risparmi su una nuova criptovaluta «che mi ha consigliato un amico». Nella puntata di oggi di Money Date parliamo dei conti pensati per le partite IVA. Tante volte capita di chiedersi se sia meglio tenere tutto sotto controllo in un conto unico, o se invece sia più pratico dividere le spese lavorative da quelle personali in due conti diversi.

Come Massimo Andrenacci di HYPE spiega a Sofia, avere due conti separati può essere molto utile nella rendicontazione, soprattutto per i liberi professionisti. Infatti, a fine anno, al momento della dichiarazione dei redditi, sarà molto più semplice capire quali spese riguardano il lavoro, e quali la vita personale. Lo stesso vale per il risparmio, che può essere impostato in base alla percentuale di tasse da pagare e a quando vanno pagate. Inoltre, avere due conti separati consente a chi li offre di suggerire al cliente i prodotti più adatti all’uso che viene fatto del denaro, tra questi rientrano anche mutui e assicurazioni.

HYPE è una app, un conto, e uno strumento di pagamento che permette di accedere a tutti i servizi bancari senza dover fare i conti con le complessità tipiche del passato. Gimme5 è una app, salvadanaio digitale per risparmiare in modo smart e accedere al mondo degli investimenti, anche a partire da piccole somme, per farle crescere nel tempo. Assieme ai nostri partner, in questo episodio scopriremo di cosa si parla quando si tratta di finanza personale e getteremo le basi per capire come gestirla al meglio. Continua a seguire la serie per imparare a controllare le tue finanze, e finalmente lasciarti alle spalle l’ansietta del fine mese.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: