Coronavirus, 253 morti e 88.221 casi. Risalgono i ricoveri, tasso di positività al 19,7%

Il bollettino del 26 luglio 2022

Secondo i dati di oggi, 26 luglio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 88.221 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus (ieri 23.699), per un totale di 20.772.833 casi registrati in Italia da inizio emergenza. Al contempo, si registrano 253 decessi (ieri 104), per un totale di 171.232 vittime da inizio pandemia. Il numero degli attualmente positivi è pari a 1.395.433 persone (ieri 1.414.382).

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 26 luglio 2022

La situazione negli ospedali

I pazienti ricoverati in area non critica sono 11.124 (ieri 11.081, +43), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di 61 nuovi ingressi giornalieri (ieri 43), il numero di ricoverati in rianimazione è pari a 434 pazienti (ieri 426, +8). I positivi che si trovano in isolamento domiciliare sono 1.383.875 (ieri 1.402.875). Il numero di guariti dal virus nelle ultime 24 ore è aumentato di 107.347 unità, per un totale di 19.206.168 guariti o dimessi da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività, rispetto a 24 ore fa, passa dal 19,3 per cento di ieri al 19,7 per cento di oggi. I dati odierni arrivano a fronte di 446.718 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (ieri 122.550), per un totale di 235.787.896 test effettuati da inizio emergenza.

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

