Coronavirus, 244 morti e 83.238 contagi: calano ricoveri e tasso di positività

I test analizzati nelle ultime 24 ore sono sono stati 281.658. Rispetto a ieri, diminuiscono sia i ricoveri di pazienti sintomatici (-143), mentre aumentano quelli in terapia intensiva (-6)

Il bollettino del 29 luglio 2022

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 54.088 nuovi casi di Coronavirus (ieri 60.381) e 244 decessi (ieri 199) secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 20.952.476, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 171.882. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.323.264 persone (ieri 1.352.329).

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 29 luglio 2022

La situazione negli ospedali

Il totale dei ricoveri legati al Covid-19 è a oggi di 10.768 (ieri 10.911, -143). In terapia intensiva ci sono 400 posti letto occupati (ieri 406, -6), di cui 38 ingressi giornalieri (ieri 49). I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 83.238.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 281.658 nuovi tamponi, per un totale di 236.683.578 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività è al 19,2 per cento (-1,2 per cento rispetto a ieri).

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

