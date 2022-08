Coronavirus, 190 morti e 64.861 nuovi casi. Il tasso di positività sale dello 0,5%: ora è al 18,3%

Il bollettino del 2 agosto 2022

Sono 190 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 121. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta un incremento di 64.861 positivi, portando il totale degli attualmente positivi a 1.229.707. I ricoveri sono calati di 282 unità. Il tasso di positività è al 18,3 per cento, con un lieve aumento del 0,5 per cento rispetto a ieri, quando era al 17,8 per cento.

La situazione negli ospedali

Sono 10.245 i ricoverati con sintomi, 282 in meno rispetto a ieri. Sono invece 386 (12 in meno di ieri) i pazienti in terapia intensiva, di cui 38 ricoverati nelle ultime 24 ore. 1.219.076 positivi al Covid-19 si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Salgono di 19.722.540 unità i dimessi e i guariti.

Tamponi e tasso di positività

Oggi, 2 agosto, sono stati processati 354.431 nuovi tamponi, per un totale di 237.638.764 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta al 18,3 per cento (+0,5 per cento rispetto a ieri).

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Qui, regione per regione, i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus:

