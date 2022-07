Emergenza caldo, oggi 13 città da bollino rosso: da domani i primi cali di temperatura

Ancora bollino rosso per le ondate di calore in 13 città del centro Italia e della Sicilia. I centri urbani con il livello massimo di allerta, oggi 26 luglio, sono Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. A dare l’allarme il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi due giorni almeno a Viterbo, Civitavecchia, Latina e Cagliari, mentre il bollino rimarrà rosso per tre giorni di seguito nelle altre città. Si respira invece al nord, dove Torino, Trieste, Venezia, Verona, Milano, Brescia, Bologna e Bolzano registrano un bollino giallo, che passerà al verde il 27 e il 28 luglio. Le ondate, precisa l’autorità sanitaria, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a alti tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. «Queste condizioni climatiche – si legge – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: