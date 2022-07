Fiamme vicino alle piste dell’aeroporto di Firenze, stop ai voli per il fumo

Un incendio che si è sviluppato nel comune di Lastra a Signa, nel fiorentino, ha causato la momentanea sospensione dei voli in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Pretola. La decisione è stata presa dalle autorità aeroportuali per via del fumo che si è sviluppato sulla direttrice di decollo e atterraggio degli aerei. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha scritto su Telegram che il rogo è scoppiato in località Sant’Ilario, dove sarebbero intervenuti «due elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato antincendio con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni». Sempre secondo le ricostruzioni fornite dalla Regione, le fiamme avrebbero avuto origine in prossimità di un vivaio e si sarebbero subito propagate colpendo uliveti, bosco e coltivazioni circostanti.

Telegram / Eugenio Giani | Il messaggio del governatore della Toscana sull’incendio a Sant’Ilario

