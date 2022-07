Malore alla Camera per Roberto Morassut, si ferma l’Aula: il deputato Pd in infermeria – Il video

Attimi di apprensione a Montecitorio, dove Roberto Morassut, deputato del Pd, si è sentito male durante l’esame del decreto legge semplificazioni della Camera. Portato in infermeria, si sarebbe ripreso dopo alcuni istanti. La seduta è stata sospesa per permettere ai soccorsi di intervenire, per poi ripartire con il voto sull”emendamento di Fratelli d’Italia. «Speriamo sia una cosa temporanea e non grave», ha detto il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli alla ripresa dei lavori.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev