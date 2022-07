Carfagna, l’addio a Forza Italia adesso è ufficiale. La deputata passa al gruppo Misto

Mara Carfagna ha lasciato ufficialmente il gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati per passare al gruppo Misto. A comunicarlo ufficialmente all’Assemblea di Montecitorio è stato stasera, 27 luglio, il presidente Roberto Fico. Già stamattina la decisione era stata anticipata da una lunga lettera aperta pubblicata da La Stampa, a conferma delle intenzioni che già si erano capite ne giorni scorsi. Carfagna nel testo si era detta riconoscente nei confronti di Silvio Berlusconi, ma aveva spiegato di aver giudicato un errore essere stati complici della fine del governo Draghi insieme alla Lega e al M5s. In un’intervista a Repubblica del 26 luglio, aveva detto: «Io penso che l’Italia non debba somigliare all’Ungheria di Orbán, ma alla Germania di Merkel», riferendosi in maniera critica al legame del suo ormai ex partito con quello di Giorgia Meloni. Prima di lei, altri due grandi nomi avevano lasciato Forza Italia: Mariastella Gelmini e di Renato Brunetta.

