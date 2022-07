Mohammed bin Salman all’Eliseo: Macron lo accoglie con una lunga stretta di mano – Il video

Ieri il principe ereditario saudita è stato ad Atene in quello che è il suo primo viaggio in Ue dall’omicidio Khashoggi

Emmanuel Macron ha ricevuto Mohammad bin Salman per una cena di lavoro stasera all’Eliseo. Il presidente francese ha accolto il principe ereditario saudita con una lunga stretta di mano. Quella in Francia e in Grecia è la prima visita di bin Salman nell’Unione europea dall’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018. Ieri, 27 luglio, il principe è stato ad Atene, prima tappa del viaggio.

Le critiche di Amnesty International

Sul suo incontro con Macron non sono mancate le critiche. Parlando a France Presse, la segretaria generale di Amnesty International, Agnes Callamard, si è detta «profondamente turbata dalla visita, per ciò che questo significa per il nostro mondo, per Jamal (Khashoggi) e persone come lui». Di tenore opposto il commento della capogruppo del partito di Macron all’Assemblea nazionale, Aurore Bergé, secondo cui «è importante che il presidente francese possa ricevere coloro che sono di fatto i suoi interlocutori (…). Tanto più in un contesto che conosciamo, legato alla crisi ucraina e alle sfide energetiche importanti che abbiamo dinanzi a noi». Per la deputata, ospitata dalla tv francese Franceinfo, Macron ha «la necessità assoluta di discutere con tutti i Paesi del Golfo».

