Dalla bufala dei vitalizi alla falsa foto di Hitler pubblicata da Vogue: le fake news della settimana

Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei 10 fact-check più interessanti della settimana. La data delle elezioni anticipate ha fatto credere che sia stata scelta per salvare i “vitalizi” dei parlamentari, ma non è così. Neanche questa settimana non mancano le teorie del complotto climatico, tra scie chimiche e interpretazioni personali di vecchi articoli di giornale. Non sono mancate le bufale sull’Ucraina, ma in questo caso c’è stata l’intenzione della propaganda russa di sostenere che la rivista Vogue abbia fatto un servizio fotografico a Zelensky come uno mai pubblicato nel 1939 con protagonista Hitler e sua moglie. Attenzione al possibile ritorno prepotente delle bufale a sfondo razziale e contro l’immigrazione.

