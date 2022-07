Saltano i nervi al torneo di beneficenza tra Salernitana e Adana Demispor, spintone dai turchi: scoppia la rissa. In campo anche la Digos – Il video

Di amichevole il finale di Salernitana – Adana Demirspor ha avuto ben poco ieri sera, 30 luglio, all’Arlechi di Salerno, dove si è giocato il primo triangolare di beneficenza intitolato ad Angelo Iervolino, padre del patron dei granata, concluso con una maxi-rissa. La tensione è salita negli ultimi minuti della partita, quando la squadra di Vincenzo Montella era in vantaggio per 3-1. Un giocatore turco ha dato uno spintone all’avversario Boultam, da lì è scoppiato il litigio che ha subito attirato tutti gli altri giocatori, compresi quelli in panchina. A poco sono serviti i quattro cartellini rossi tirati fuori dall’arbitro Miele di Nola. Lo scontro è andato avanti per diversi minuti, finché in campo non sono dovuti entrare anche gli agenti della Digos che si trovavano in servizio a bordo campo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: