Donatella Rettore positiva al Covid, il post che preoccupa i fan: «Spero di farcela»

La cantante Donatella Rettore ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus e di avere anche sintomi che la preoccupano: «Sto male – ha scritto sui suoi profili social – e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… Vi abbraccio». Un messaggio che ha immediatamente scatenato i commenti dei fan, preoccupati per l’artista 67enne a cui hanno inviato auguri di pronta guarigione. «Certo che ce la farai Donatella, tu sei fortissima». E ancora: «Non ti preoccupare, i sintomi passano velocemente. Guarirai presto». Ora la cantautrice si trova costretta a fermarsi e a prendere una pausa anche dalla musica. Per il momento, è già stata annullato un concerto del 3 agosto a Marina di Camerota, in provincia di Salerno.

