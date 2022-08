«L’inverno arriva, trasferitevi in Russia: qui belle donne e il gas costa poco», lo spot dell’ambasciata di Mosca agli europei – Il video

In uno spot diffuso dall’ambasciata russa in Spagna, il governo di Mosca lancia una campagna a metà tra propaganda e provocazione con cui invita gli spagnoli e gli europei a puntare alla Russia come luogo ideale in cui andare a vivere. «È ora di trasferirsi in Russia», recita la voce fuori campo che elenca i grandi vantaggi riservati agli immigrati europei: «Belle donne, gas a buon mercato e vodka», senza dimenticare l’architettura, la buona cucina e il balletto. Con un invito anche a non perdere altro tempo, visto che: «l’inverno sta arrivando».

