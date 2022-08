L’attrice Anne Heche ferita in un incidente con la sua auto: «Ricoverata in condizioni critiche» – Il video

Grave incidente per l’attrice americana Anne Heche, 53enne. È finita fuori strada e si è schiantata ad alta velocità con la sua auto contro la propria abitazione. Macchina e casa sono andate a fuoco. I vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere. È stata poi trasportata in ospedale, nel quale si trova ricoverata in condizioni critiche. È successo nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles (California) e, secondo quanto riportano i media locali, i pompieri giunti sul posto hanno impiegato oltre un’ora per riuscire a domare le fiamme e accedere così all’auto dell’attrice. Sui social stanno circolando diversi video che hanno immortalato alcuni momenti dell’accaduto. In particolare, in uno di questi si vede l’auto di Heche sfrecciare pochi istanti prima dello schianto. In un altro si può vedere l’estrazione dell’auto completamente distrutta, e in un altro ancora vi è il momento in cui l’attrice viene portata con la barella sull’ambulanza. Anne Heche è molto nota, soprattutto negli States, per aver recitato in Another World, così come in Psycho e in Sesso e Potere. L’ultimo film a cui ha partecipato risale all’anno scorso: 13 Minutes di Lindsay Gossling.

