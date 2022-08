Cantano a squarciagola «Pioli is on fire» durante il live, ma il dj francese Bob Sinclar non capisce il perché – Il video

Sale in consolle per uno dei suoi dj set estivi in giro per l’Italia e l’Europa, ma qualcosa sembra non tornare. Bob Sinclar, il dj francese autore di alcune storiche hit dance, tra cui Rock This Party, World hold on, Love Generation, Sound of Freedom, nonché produttore di uno dei più noti remix di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, durante il suo live a Padova ha inserito in scaletta Freed from Desire di Gala, il brano del 1996 prodotto in collaborazione con Molella e Phil Jay. Ma il pubblico presente, anziché intonare il classico ritornello «Freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, na-na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na», è esploso cantando «Pioli is on fire», il coro intonato dai tifosi del Milan durante la scorsa stagione. e dedicato all’allenatore Stefano Pioli, che ha portato i rossoneri alla vittoria del 19esimo scudetto della loro storia. Ma il dj francese è rimasto colpito dalla reazione del pubblico, mostrando più volte un’espressione un po’ smarrita, probabilmente non capendo a cosa si riferissero i fan, milanisti e no. Ma l’estate italiana è ancora lunga, e il campionato riprenderà prestissimo, e Bob Sinclar avrà tempo per scoprire chi è il misterioso mister Pioli.

Leggi anche: