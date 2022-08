L’invasione dei moscerini a Orbetello: cosa c’è dietro il fenomeno che fa infuriare gli operatori turistici

I moscerini hanno invaso Orbetello (Grosseto). E non solo: ora anche Capalbio. I ristoratori sono allarmati, i clienti non possono stare all’esterno, i guadagni crollano e i residenti non ce la fanno più. Ogni estate accade, ma mai come quest’anno, lamentano i cittadini. Sul lungomare di Orbetello hanno spento le luci per contrastare il fenomeno, la movida si sta fermando in molti posti e le persone anticipano l’ora di cena. Gli insetti, infatti, tendono ad assediare il paese la sera, attorno alle 21:00. Ad aver accentuato il fenomeno sarebbe stata una «dimenticanza» dell’amministrazione della provincia di Grosseto. Ogni anno viene effettuata una disinfestazione in primavera. Quest’anno, invece, non c’è stata.

Un problema ambientale e politico

Tra le cause del fenomeno c’è anche quella ambientale: l’ingente afa che sta colpendo l’Italia avrebbe portato a far riprodurre milioni di insetti nella laguna di Orbetello. Una questione diventata poi anche politica: l’opposizione, Alternativa Orbetello, ha mosso un’interpellanza contro l’amministrazione dell’attuale sindaco Andrea Casamenti, di Patto per il Futuro, per non aver adottato le giuste misure. Il problema alla base sarebbe quindi la mancata prevenzione del fenomeno, altamente conosciuto e prevedibile. Concorda sul punto anche l’assessore alle attività produttive della Regione Toscana, Leonardo Marras, che al Corriere della Sera ha dichiarato: «É difficile trovare oggi una soluzione a un problema che si sarebbe dovuto affrontare per tempo». Il Comune sta comunque cercando di correre ai ripari: sulle sue pagine istituzionali si legge che nella notte di oggi, tra il 10 e l’11 agosto, è previsto il quarto intervento straordinario di abbattimento di moscerini, che avverrà nel centro storico della città e nella Spiaggietta di Neghelli.

FACEBOOK \ Comune di Orbetello | Screenshot della pagina del Comune in merito alla disinfezione che avverrà sta notte, 10 agosto

