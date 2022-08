Ancora missili vicino la centrale nucleare di Zaporizhzhia, accuse incrociate tra Kiev e Mosca

Ancora una volta Kiev e i filorussi nel Donbass tornano ad accusarsi reciprocamente dell’ultimo attacco avvenuto oggi 11 agosto vicino la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Vladimir Rogov, membro del consiglio dell’amministrazione russa della regione in cui si trova la centrale, ha spiegato sul suo canale Telegram che l’aggressione è partita dall’esercito ucraino e ha coinvolto anche la città di Energodar: «Le forze armate ucraine hanno sottoposto per la seconda volta in un giorno il territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia e la città di Energodar a massicci bombardamenti». L’ente nazionale per l’energia ucraino, Energoatom, ha accusato delle esplosioni la Russia che sarebbe responsabile di cinque raid avvenuti vicino ad un deposito di sostanze radioattive. L’ente ucraino ha spiegato però che al momento la situazione è «sotto controllo». Yevgeny Balitsky, capo dell’amministrazione russa che controlla la zona della centrale, ha confermato le informazioni sullo stato di sicurezza dell’area: «Al momento non è stata rilevata alcuna contaminazione nella centrale e il livello di radioattività è normale».

