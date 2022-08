Europei di nuoto, sul podio gli azzurri del sincro: oro per Minisini e argento per Cerruti nel solo tecnico

Per l’Italia sono la seconda medaglia d’oro e la terza d’argento negli Europei in corso a Roma

Ancora due trionfi per gli azzurri del sincronizzato agli Europei di nuoto, in corso a Roma. Giorgio Minisini vince la medaglia d’oro (la seconda per l’Italia dopo quella di Razzetti nei 400 misti) nel solo tecnico maschile, con il punteggio di 85.7033. Linda Cerruti conquista invece la (terza) medaglia d’argento nel solo tecnico femminile, con il punteggio 90.8839.

