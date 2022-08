Nuoto, primo oro per l’Italia alla partenza degli Europei: Alberto Razzetti trionfa nei 400 misti

Medaglia di bronzo per Pier Andrea Matteazzi che chiude con 4:13.29

Dopo l’argento nel nuoto sincronizzato arrivano altre due medaglie per l’Italia in questi Europei di Nuoto in corso a Roma. Entrambe nelle agara maschile dei 400 misti. Alberto Razzetti, classe 1999, ha vinto la medaglia d’oro con il tempo di 4:10.60. Nella stessa gara Pier Andrea Matteazzi, classe 1997, è arrivato terzo chiudendo con 4:13.29. L’argento è andato all’ungherese David Verraszto con 4:12.58.

