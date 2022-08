Il M5s pubblica i nomi di chi correrà alle Parlamentarie. Giuseppe Conte si candida per la Camera nel Lazio

Oltre 2 mila candidati. Tutti pronti a correre per le Parlamentarie che si apriranno il 16 agosto. Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato l’elenco dei nomi degli iscritti che parteciperanno a queste prime selezioni, anche se alcuni posti dovrebbero essere già bloccati. Insieme ai nomi, il M5s ha messo a disposizione anche uno strumento di ricerca dove si può vedere la zona per cui si propone il candidato. Giuseppe Conte ad esempio sarà candidato per la Camera nel Lazio. Al momento quindi sembra sfumata la possibilità che il leader del Movimento 5 Stelle si candidi nel collegio di Pomigliano in Campania per lanciare una sfida diretta a Luigi Di Maio.

