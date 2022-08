La foto dall’ospedale di Letizia Paternoster che tranquillizza i fan: «Tornerò presto». Come sta dopo la spaventosa caduta a 50 km/h – Il video

Brutto infortunio per la ciclista Letizia Paternoster, che ha subito un trauma cranico concussivo e la frattura della clavicola destra dopo la caduta di ieri. Lo rende noto la Federazione Ciclistica Italiana (FIC), commentando l’incidente avvenuto durante la gara ad eliminazione dei Campionati Europei di Monaco di Baviera, che ha interrotto la gara per diversi minuti. Paternoster stava viaggiando a circa 50 km orari, quando è stata coinvolta in una caduta collettiva ed ha lasciato in barella il velodromo di Monaco di Baviera.

«La giovane è sempre rimasta cosciente, lo è ancora ma non ricorda nulla di quanto accaduto, il che in questo caso è normale. Nella nottata è stata tenuta sotto osservazione in ospedale», ha detto in una nota il medico FIC Antonio Angelucci. La campionessa stessa ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan su Instagram: «Provo a sorridere e a pensare ai grandi obiettivi che ho di fronte», ha scritto come accompagnamento di un selfie scattato dal lettino dell’ospedale. «Ho rotto la clavicola in tre parti e ho avuto un trauma cranico… tornerò presto», è la conclusione.

