Frana sulla via principale per la Valtellina, chiusa la superstrada a Lecco: traffico paralizzato a Nord di Milano

Il traffico verso la Valtellina è di fatto paralizzato dopo la chiusura forzata della corsia in direzione Nord della superstrada 36 Milano-Lecco-Valtellina. Una decisione inevitabile dopo che la scorsa notte una frana si è abbattuta sulla strada, nel tratto fra Lecco e Abbadia Lariana, colpendo anche alcune auto di passaggio. La caduta dei massi ha però solo danneggiato i veicoli, senza che nessuno rimanesse ferito. Secondo le autorità locali, ci sarebbero ancora concreti pericoli che la frana possa ripetersi, per cui l’apertura potrà avvenire solo dopo le verifiche in quota e l’eventuale messa in sicurezza.

Lunghe code si sono create nel giro di poche ore in quella che è la principale via di collegamento con l’Alto lago, la Valtellina e la Valchiavenna. Gli incolonnamenti avrebbero già raggiunto diversi chilometri di lunghezza in direzione Nord, considerando il massiccio afflusso di vacanzieri alla vigilia di Ferragosto provenienti da Milano e dalla Brianza. Al momento, l’unico modo per arrivare in provincia di Sondrio dal Lecchese è passare per la vecchia Valassina.

