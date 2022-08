L’appello di Berlusconi: «Il 25 settembre vota Partito Comunista» (ma è una gag) – Il video

«Se tu sei d’accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il Partito Comunista». Nessun deep fake, nessun buon imitatore, nessuna diavoleria digitale con effetti speciali. A parlare è proprio Silvio Berlusconi che al termine di uno dei suoi ultimi video pubblicati sui social per questa campagna elettorale chiede di votare per il Partito Comunista. Salvo poi svelare la gag. Mano sul cuore, espressione di stupore e poi correzione: «Ho sbagliato, devi votare per noi, per Forza Italia». Il sorriso finale rivolto alla regia, conferma che questa, digitale, si inserisce nella lunga storia di battute del Cavaliere.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: