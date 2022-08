Europei di atletica, prima medaglia per l’Italia: Matteo Giupponi bronzo nella 35 km di marcia

Per il bergamasco è il primo podio internazionale della carriera a livello assoluto

Prima medaglia per l’Italia agli Europei di atletica di Monaco di Baviera. È il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice ma sempre dietro allo spagnolo Manuel Bermudez, che riesce a sorpassare a sei chilometri dalla fine. Per il bergamasco, 33 anni, è la prima medaglia internazionale della carriera a livello assoluto, dopo essersi messo in luce nelle scorse stagioni, piazzandosi anche ottavo nella 20 km dei Giochi di Rio del 2016.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: