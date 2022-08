Milano, 22enne accoltellata in centro durante una lite: colpita al torace e all’addome

L’aggressione sarebbe avvenuta alle 8 di stamattina in piazza della Repubblica. La giovane è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli

Una donna di 22 anni è stata accoltellata questa mattina in centro a Milano, per la precisione nella zona di piazza della Repubblica. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal 118, non sarebbero gravi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8, quando dei passanti hanno segnalato la lite in strada tra due persone, un uomo e una donna, presumibilmente di origine straniera. La giovane sarebbe stata aggredita dall’uomo, riportando tagli superficiali al torace e all’addome. Poi è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Sul posto si trova la Polizia di Stato che sta ricostruendo i fatti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: