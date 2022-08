Cnn Turk, «Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky»: la conferma da fonti russe

Secondo la tv turca, i due leader potrebbero determinare una tabella di marcia per porre fine alla guerra

La Russia avrebbe aperto a un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, assumendo così un atteggiamento più morbido nei confronti di Kiev. Lo rende noto l’emittente televisiva nazionale turca Cnn Turk, citando fonti russe. Stando a queste, Putin, nel corso dell’ultimo vertice con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, il 5 agosto a Sochi, nella Russia meridionale, avrebbe lasciato intendere di potere incontrare Zelensky. Dalla Russia è stato fatto sapere che: «In primo luogo, i leader possono discutere e determinare una tabella di marcia» per porre fine alla guerra. «In seguito, le delegazioni possono iniziare a lavorare per mettere in pratica questa tabella di marcia».

