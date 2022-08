No! La durata della proteina spike nel corpo non è stata nascosta dal Cdc

La stessa pagina web in due versioni diverse. Una sezione che tratta dei fatti riguardo i vaccini a mRNA contro il Covid-19 che cambia lievemente dall’una all’altra. Nella prima uno dei punti spiega che la proteina spike non resta a lungo nel corpo. Nella seconda, il punto è assente. La pagina web è del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) degli Usa, e la differenza tra la due versioni ha subito suscitato i sospetti di alcuni utenti su Facebook che mettono in luce il fatto, lasciando intendere che l’informazione sia stata occultata per un motivo non meglio definito.

Analisi

Su Facebook sta circolando uno screenshot che mette a confronto due diverse versioni della stessa pagina web. Nella descrizione che accompagna lo screenshot si legge:

«Questa frase è stata appena cancellata da CDC (Centers for Disease Control and Prevention): “L’MRNA E LA PROTEINA SPIKE NON RESTANO A LUNGO NEL CORPO”»

Il post genera clamore nei commenti per aver svelato quello che viene presentato come un mistero da tenere nascosto. «Devono andare tutti a casa nessuno escluso» dice Manuel; «Maledetti!!!», gli fa eco Rossana. Il primo dei due screenshot affiancati è datato, in alto, al 21 luglio 2022. Il secondo, invece, a «oggi», ovvero – stando alla data di condivisione del post – il 14 agosto.

La pagina mostrata è questa. Appartiene al Cdc e titola: «Understanding mRNA COVID-19 Vaccines» («Comprendere il vaccini a mRNA per il Covid-19»). Prima di metà, si trova un box informativo: «Facts About mRNA COVID-19 Vaccines». Si nota subito che il box corrisponde al secondo screenshot del confronto. Per verificare se il 14 agosto la pagina era la stessa di oggi, è possibile utilizzare il tool Waybackmachine, dove è possibile salvare le versione dei siti web in qualsiasi momento per poi consultarle anche successivamente. La “macchina del tempo”: il 14 agosto, il box informativo era lo stesso di adesso.

Il 21 luglio, invece, effettivamente era presente un altro punto: «La proteina spike non rimane nel corpo a lungo». Infatti, si legge: «Gli scienziati stimano che la proteina spike, come altre proteina create dal nostro corpo, rimangono nel sistema non più di qualche settimana».

Potrebbe effettivamente sembrare che l’informazione sia stata occultata o rimossa nella nuova versione della pagina. In realtà, però, è stata semplicemente creato un articolo apposito per spiegare il funzionamento della proteina spike. Nella nuova versione è possibile reperirla in fondo, nella sezione «More information».

Cliccando sul link evidenziato è possibile accedere a un articolo dove è riportata la stessa informazione in maniera dettagliata e con molti dettagli in più.

Conclusioni:

Un post su Facebook suggerisce che il Cdc abbia occultato un passaggio che informa i lettori della durata della permanenza della proteina spike nel corpo. Tuttavia, l’informazione è presente in un altra pagina con tutti gli approfondimenti del caso.

