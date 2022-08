Lega, Salvini: «Oggi chiudiamo le liste. Influenze russe? Non ho contatti con Mosca da anni»

«Oggi chiudiamo le liste. Io sarò candidato capolista a Milano». Il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato oggi, 19 agosto, da Milano della campagna elettorale della Lega, per la quale correrà come capolista al Senato nel capoluogo lombardo. Secondo quanto da lui anticipato, nelle liste è riconfermata «tutta la squadra della Lega di governo». Fra i nuovi innesti «ci saranno anche diversi sindaci e alcuni nomi della società civile». Salvini ha anche assicurato che «se Bossi chiede», il posto per lui «c’è sempre»: «Il suo posto alla Camera in provincia di Varese non si tocca». Il segretario leghista ha anche commentato chi accusa il suo partito di avere legami con Mosca e di essere l’anello debole a Roma per le ingerenze russe. «Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi da anni», ha detto.« Non ho mai stretto accordi economici di nessun tipo con nessuno». E poi accusa la sinistra di rimando: «Al governo ben prima di me c’è qualcuno che ha fatto affari e accordi commerciali con Mosca, e penso proprio alla sinistra».

