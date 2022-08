L’allarme del Financial Times: «Roma nel mirino dei fondi speculativi, record di scommesse contro il debito pubblico italiano»

I fondi speculativi internazionali (hedge fund) stanno facendo la più grande scommessa contro il debito pubblico italiano dal 2008, anno della grande crisi finanziaria. Ad affermarlo è il Financial Times, che in un articolo di oggi 25 agosto spiega come la causa risieda nelle crescenti preoccupazioni per turbolenze politiche e la dipendenza dell’Italia dalle importazioni di gas russo. «Mentre il Paese deve far fronte a crescenti venti economici contrari, causati dall’aumento dei prezzi del gas naturale europeo provocato dai tagli alle forniture della Russia e da un clima politico teso con le elezioni che incombono a settembre», scrive il Financial Times, il valore totale delle obbligazioni italiane per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto il livello più alto da gennaio 2008, a un totale di oltre 39 miliardi di euro (secondo i dati di S&P Global market intelligence). «L’Italia è il Paese più esposto ai prezzi del gas e la partita politica è impegnativa», spiega al Ft Mark Dowding, direttore degli investimenti di BluBay asset management. Secondo il quotidiano finanziario, il fondo sta vendendo allo scoperto obbligazioni italiane a 10 anni utilizzando derivati.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: