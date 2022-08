Sorteggi di Champions, Chelsea per il Milan e Paris Saint-Germain per la Juventus. Bene il Napoli. L’Inter affronterà Bayern Monaco e Barcellona

A Istanbul è toccato a Yaya Touré estrarre le 32 palline. L’ex centrocampista ivoriano ha dovuto attendere prima di sorteggiare i gironi della Champions League 2022/2023. Infatti, prima della cerimonia è stato celebrato mister Arrigo Sacchi, al quale è stato consegnato il premio alla carriera: «Il calcio è spettacolo e i risultati si ottengono con il lavoro di squadra». Con 15 gol nella scorsa edizione di Champions, Karim Benzema è stato nominato calciatore Uefa dell’anno con il suo mister al Real Madrid Carlo Ancelotti tecnico dell’anno. Per quanto riguarda il calcio femminile, è stata Alexia Putellas la migliore. Ecco allora che la prima squadra estratta è l’Ajax nel gruppo A.

Per quanto riguarda le italiane, il Milan è stato sorteggiato tra le palline della prima fascia. Nel suo gruppo E, la squadra campione d’Italia incontrerà il Chelsea di Thomas Tuchel, il Salisburgo e i croati della Dinamo Zagabria. La Juventus è partita dalla seconda fascia. Estratta per seconda, è capitata nel girone H capitanata dal Paris Saint-Germain. Il neoacquisto bianconero Angel Di Maria potrà quindi giocare subito contro la sua ex squadra, infortunio permettendo. Così come contro i portoghesi del Benfica, prima maglia europea vestita da El Fideo e che ormai è rimasta senza la sua punta di diamante Darwin Nunez finito al Liverpool. E come quarta i campioni di Israele, Maccabi Haifa.

Inter e Napoli, invece, hanno atteso il proprio turno dalla terza fascia. I partenopei sono stati estratti nel gruppo A, dove incontrerà gli olandesi dell’Ajax, Liverpool, e gli scozzesi dei Rangers allenati da van Bronckhorst. Ad attendere i nerazzurri nel gruppo C ci saranno i campioni di Germania del Bayern Monaco, il Barcellona e i cechi del Viktoria Plzen.

