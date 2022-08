Milan, ecco il tuo difensore: è fatta per Thiaw dello Schalke

Detto, fatto. Dopo aver appreso dell’impossibilità di arrivare a Trevoh Chalobah – difensore della Chelsea tolto dal calciomercato dai Blues – la dirigenza del Milan si è messa immediatamente all’opera per cercare un nuovo profilo adatto a rinforzare la difesa di Pioli. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Maldini e Massara è stato quello di Malick Thiaw dallo Schalke 04. La trattativa per il ventunenne è già alle battute conclusive e, nella giornata di lunedì 29 agosto, il giocatore è atteso a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Il Milan acquisterà il classe 2001 a titolo definitivo e verserà nelle casse dei tedeschi circa 5 milioni di euro.

Chi è Thiaw

ANSA | Malick Thiaw (a sinistra) con la maglia dello Schalke 04

Dopo essersi formato calcisticamente nei settori giovanili di Dusseldorf, Bayer Leverkusen e Borussia M’gladbach, Malick Thiaw approda nel 2015 allo Schalke 04 come rinforzo per l’under 16. Il difensore diventa una colonna inamovibile della Primavera, accumulando anche esperienza in Youth League. Nel 2019 l’esordio il Bundesliga, guadagnandosi anche la convocazione nell’under 21 tedesca. Nella stagione appena iniziata ha già giocato 3 gare da titolare con lo Schalke, adesso però la sua esperienza in Germania è arrivata al capolinea. Da lunedì infatti sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, pronto a crescere e portare il suo contributo anche in Serie A.

