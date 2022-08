Chalobah resta al Chelsea: ecco le alternative in difesa per Inter e Milan

Sfuma una pista di calciomercato che negli ultimi giorni aveva interessato sia Milan che Inter. Nonostante l’imminente arrivo di Fofana – acquistato dal Leicester – il Chelsea sembra aver deciso di togliere dal mercato Trevoh Chalobah, difensore classe ’99. Una beffa per sia per i rossoneri che per i nerazzurri, che avevano provato ad intavolare una trattativa per il ventitreenne: l’entourage del giocatore però ha comunicato a entrambi i club che l’ipotesi di un trasferimento è destinata a non concretizzarsi. Ecco perché attualmente entrambe le milanesi si stanno muovendo alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la difesa.

Le alternative

ANSA | Francesco Acerbi con la maglia della Lazio

L’Inter, arrivata quasi a fine mercato, è pronta a formalizzare l’accordo già raggiunto nelle scorse settimane per il trasferimento di Francesco Acerbi dalla Lazio. Il difensore biancoceleste è già pronto a volare a Milano per svolgere le visite mediche. Il Milan invece sta ragionando su due opzioni: una porta a Malick Thiaw dello Schalke 04, l’altra invece sarebbe il ritorno di fiamma per Tanganga del Tottenham. La dirigenza rossonera prenderà una decisione nelle prossime ore.

