Inter, Inzaghi accontentato: in arrivo Acerbi dalla Lazio

L’Inter chiude il proprio calciomercato regalando a Simone Inzaghi il difensore centrale in sostituzione di Andrea Ranocchia. Sarà Francesco Acerbi che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio e ritrova l’allenatore che lo aveva voluto ai tempi di Roma. Un obiettivo dichiarato dallo stesso Inzaghi che ha sempre spinto per avere a disposizione un’altra pedina da aggiungere al proprio pacchetto arretrato senza che venisse toccata la rosa a disposizione. Detto, fatto. Con la società nerazzurra che è riuscita ad acquistare, respingendo le diverse avances parigine per Milan Skriniar, chiudendo alla sua cessione a metà agosto.

Dentro Acerbi, addio ad Akanji

ANSA | Il difensore del Borussia Dortmund Manuel Akanji

Niente Akanji per l’Inter, per le eccessive richieste del Borussia Dortmund, per questo alla fine si è virato per la soluzione low cost Francesco Acerbi. La Lazio ha acconsentito al prestito con diritto di riscatto. Mancano alcuni dettagli economici per l’ufficializzazione della trattativa: ballano gli stipendi di luglio ed agosto che la Lazio vorrebbe che il difensore lasciasse sul tavolo e l’ammontare del prestito oneroso. Un incastro di cifre che i due club finalizzeranno nelle prossime ore. Poi Francesco Acerbi sarà un nuovo giocatore dell’Inter.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: