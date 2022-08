Inter, il Bayer Leverkusen all’assalto di Gosens

Il club tedesco in Italia per provare a prendere il terzino, ma in casa nerazzurra c’è il problema sostituto

Ultimi giorni di calciomercato per l’Inter da tenere sotto controllo. Sia in entrata, con la speranza dei tifosi e di Simone Inzaghi di portare in nerazzurro Francesco Acerbi, nonostante lo stop di Zhang. Ma soprattutto in uscita, cercando di mantenere fede alle promesse di qualche settimana fa. E per farlo bisognerà respingere le richieste del Bayer Leverkusen per Robin Gosens, terzino tedesco dell’Inter. Il club delle Aspirine vuole a tutti i costi il connazionale e ha presentato all’Inter un’offerta in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28. Tanti soldi per una pedina importante nello scacchiere di Inzaghi, a soli due giorni però dalla chiusura del calciomercato.

Il Bayer a San Siro

ANSA | Robin Gosens con la maglia della Nazionale tedesca

Un’offerta presentata in prima persona da Devin Ozek, dirigente sportivo proprio del club tedesco, che ha incontrato i dirigenti nerazzurri nella giornata di martedì 30 agosto e la sera è poi andato in tribuna a San Siro per assistere alla partita tra Inter e Cremonese. Il Bayer fa sul serio e cercherà fino all’ultimo di convincere l’Inter a cedere il tedesco – ma lo scoglio più grande è far dire sì a Inzaghi. Che il presidente Zhang sia molto attento ai conti è cosa nota, visto lo stop delle ultime ore a Francesco Acerbi. Ma allo stesso modo ha a cuore anche i risultati sportivi della squadra e per tutta l’estate l’obiettivo è stato non indebolire la sua Inter, come dimostrato con i ripetuti no al PSG per Milan Skriniar.

Difficile l’alternativa

ANSA | Il difensore spagnolo Marcos Alonso con la maglia del Chelsea

Soldi o no, il problema per l’Inter sarebbe trovare un sostituto all’altezza in poco meno di 48 ore, prima della chiusura del calciomercato. Un tentativo nelle ultime ore è stato fatto per Marcos Alonso del Chelsea. Una pista però abbandonata ancor prima di essere intrapresa visto che lo spagnolo è ad un passo dal Barcellona, all’interno dell’operazione che porterà Aubameyang in Blues. Saranno ore di riflessione per capire se cedere alle richieste del Bayer Leverkusen per Gosens e poi buttarsi a capofitto sul mercato per regalare a Inzaghi un’alternativa che non indebolisca troppo la sua rosa, ma che possa dare fiato ai conti in difficoltà dei nerazzurri.

