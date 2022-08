Inter, Inzaghi strizza l’occhio ad Acerbi: «Il club sa cosa ci serve»

Un ultimo sforzo sul calciomercato, per completare la rosa e proseguire un cammino iniziato nel migliore dei modi. L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato nel migliore dei modi la stagione 2022/23, centrando due vittorie nelle sfide contro Lecce e Spezia. Proprio dopo il 3-0 ottenuto contro i liguri nella seconda giornata di campionato, il tecnico nerazzurro – durante il post partita – ha colto l’occasione per lanciare un messaggio alla società. L’allenatore è consapevole che la possibilità di portare Francesco Acerbi a Milano è reale e, interpellato sull’argomento, non ha nascosto il suo gradimento nei confronti del difensore in uscita dalla Lazio: «Ho dei dirigenti bravissimi che sanno che abbiamo una casella da riempire e stanno facendo di tutto per accontentarmi. Abbiamo un elemento da inserire al più presto, ma io coi miei ragazzi ho parlato dello Spezia».

Serve un difensore

ANSA | Francesco Acerbi esulta con la maglia della Lazio

Dopo aver respinto gli assalti del Pars Saint-Germain per Skriniar, adesso l’Inter ha urgenza di completare il reparto difensivo e colmare il vuoto lasciato da Ranocchia. Nelle scorse settimane la dirigenza nerazzurra aveva provato a sondare il terreno con la Fiorentina per Milenkovic, ma il tentativo dell’Inter si è infranto contro la volontà dei viola di trattenere il giocatore. E ora la pista più concreta è quella che porta a Francesco Acerbi della Lazio. Il difensore è destinato a lasciare il club biancoceleste e i colloqui con il suo entourage sono già stati avviati. Nelle prossime ore si proverà a trovare un accordo con il club di Lotito per portare il centrale a Milano ed accontentare Inzaghi.

