Serie A, i rinforzi portano gol pesanti: Lukaku, Miranchuk e Lookman subito a segno

Subito decisivi i rinforzi presi sul mercato: un gol dei nuovi acquisti in ogni gara degli anticipi della prima giornata di Serie A

I nuovi innesti arrivati sul calciomercato fanno subito la differenza in Italia. Negli anticipi della prima giornata di Serie A infatti sono stati i volti nuovi del campionato italiano a rendersi protagonisti delle prime partite della stagione 2022/23. A lasciare il segno al suo esordio assoluto nel calcio italiano è stato Ademola Lookman, il nuovo attaccante che l’Atalanta ha acquistato dal Red Bull Lipsia. Il nigeriano ha messo il sigillo finale sulla vittoria ottenuta dalla Dea in casa della Sampdoria: la rete dell’ex Leicester è arrivata dopo il 90, in pieno recupero, al termine di un bel contropiede finalizzato proprio dal classe ’97. Dopo aver segnato Lookman è andato ad esultare con Gasperini e la panchina nerazzurra.

Timbrano anche Lukaku e Miranchuk

ANSA | Romelu Lukaku in azione durante Lecce-Inter, Lecce, 13 agosto 2022

I gol dei nuovi innesti hanno caratterizzato tutti e tre gli anticipi della prima giornata di Serie A. A Lecce, dove la squadra di Baroni ha affrontato l’Inter, Romelu Lukaku ha impiegato soltanto 80 secondi a trovare la via del gol. Il primo della sua seconda vita in nerazzurro. Big Roma dunque sembra aver ricominciato esattamente da dove aveva interrotto la sua storia da interista. Soddisfazione anche per la dirigenza del Torino e il direttore sportivo Vagnati. Durante la sfida con il Monza infatti, il nuovo arrivato Aleksej Miranchuk ha realizzato la rete del vantaggio granata a un minuto dalla fine del primo tempo.

