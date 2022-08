La campagna del Pd e le somiglianze con quella di Biden: «For it or against it?»

La campagna elettorale lanciata il 26 agosto scorso dal segretario dei dem Enrico Letta – che ha scatenato centinaia di meme a imitazione della grafica dicotomica e dell’hashtag #Scegli – sembra non essere tutta farina del sacco del Partito Democratico. L’ispirazione sarebbe arrivata dai colleghi oltreoceano, come fa notare il profilo Twitter Crazy ass moments in Italian politics che inizialmente suppone sia il presidente degli Usa Joe Biden ad aver copiato l’idea dei democratici italiani, cambiando giusto qualche dettaglio. Al confronto diretto, infatti, la somiglianza è evidente.

August 28, 2022

Ma basta qualche minuto e una breve verifica per rendersi conto che il format, appunto criticato dagli stessi sostenitori del partito di Letta, è stato diffuso per la prima volta dal Partito democratico statunitense. Già il 13 agosto, infatti, il profilo Twitter Potus (President of the United States, ndr), aveva condiviso una grafica molto simile, eccetto per il colore, a quelle che ora circolano sui social dei dem di Usa e Italia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: